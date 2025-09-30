Cuatro mujeres heridas en la colisión entre un turismo y un camión en la A-3 a su paso por Hellín

Cuatro mujeres de 28, 34, 37 y 42 años han resultado heridas tras la colisión entre dos turismos y un camión en el kilómetro 71 de la A-31 a su paso por Hellín (Albacete).

Todas las víctimas han sido trasladadas en ambulancia al hospital del municipio, excepto la joven de 28 años, que ha sido llevada en UVI.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 14.38 horas de la tarde de este martes en el sentido Murcia de la citada vía.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.