Cinco heridos en la colisión de un turismo contra una farola en Nombela (Toledo)

Cinco personas han resultado heridas tras la colisión de un turismo contra una farola en el municipio toledano de Nombela.

Se trata de un hombre de 39 años, otro de 44 y uno más del que se desconoce la edad, que han sido trasladados en una ambulancia al centro de salud de Escalona, y dos varones de 30 y 40 enviados al Hospital de Talavera de la Reina en ambulancia.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 6.51 horas de la madrugada de este lunes en la avenida Río Alberche de la localidad.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.