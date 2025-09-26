Herido un menor de ocho años al clavarse un hierro en una pierna en Palomares del Campo (Cuenca)

Un menor de ocho años ha resultado herido al clavarse un hierro en una de sus piernas en el municipio conquense de Palomares del Campo. El joven ha tenido que ser trasladado de urgencia en un helicóptero medicalizado al Hospital Virgen de la Luz de la capital de provincia.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 15.13 horas de la tarde en la calle Polideportivo de la localidad. Las circunstancias en las que se ha producido el suceso no han trascendido por el momento.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado un médico de urgencias, bomberos de Tarancón y agentes de la Guardia Civil.