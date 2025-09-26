Herido un albañil de 30 años al caer desde un tejado a seis metros de altura en Arenales de San Gregorio

Un albañil de 30 años ha resultado herido al caer desde una altura de seis metros cuando trabajaba en el tejado de una vivienda del municipio ciudadrealeño de Arenales de San Gregorio. El varón ha tenido que ser trasladado en UVI hasta el Hospital Universitario de Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la víctima ha sufrido heridas de gravedad como un traumatismo craneoencefálico y policontusiones.

Los hechos han ocurrido a las 12.44 horas en un domicilio de la calle Petra Rivera de Arenales de San Gregorio.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado un equipo médico de Urgencias y una ambulancia de Soporte Vital Básico.