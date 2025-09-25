Detenido un ladrón que robó en una vivienda de Illescas tras aplicar un 'mataleón' a la dueña cuando iba a entrar

Momento en el que el ladrón aplica un 'mataleón' a la víctima. Foto: Guardia Civil.

La Guardia Civil ha detenido a un ladrón que cometió un robo en un domicilio de la urbanización 'El Señorío de Illescas', ubicada en el municipio toledano con el mismo nombre, tras aplicar a una mujer el método del 'mataleón' cuando se disponía a entrar en su vivienda.

La investigación arrancó después de que el Centro Operativo Complejo (COC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo tuviera conocimiento de un robo con violencia en dicha urbanización. Ahora, buscan al segundo responsable.

Los agentes iniciaron las primeras gestiones apoyados por patrullas uniformadas del Puesto Principal de la Guardia Civil de Illescas, con el fin de poder localizar a dos autores del delito y al vehículo en el que huyeron.

Buscan al segundo responsable

La Guardia Civil logró identificar al vehículo y a los dos responsables, dos hermanos, siendo uno de ellos detenido y pasando a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Illescas.

Ahora, continúan las gestiones para localizar al segundo de los ladrones.