Muere un hombre de 75 al volcar con su coche en un camino rural de un pueblo de Cuenca
Hasta el lugar ha sido movilizado un helicóptero medicalizado que finalmente no ha tenido que actuar.
Un hombre de 75 años ha fallecido en la tarde de este lunes al volcar el coche que conducía por un camino rural de Talayuelas (Cuenca).
Este accidente ha tenido lugar sobre las 19:10 horas en la pista forestal que se dirige a Canalejas, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.
Hasta el lugar han sido movilizados un helicóptero medicalizado, una UVI móvil, una ambulancia y un equipo médico de urgencias, que finalmente solo han podido certificar el fallecimiento del único afectado en el siniestro.
En el dispositivo también han participado bomberos del parque de Motilla del Palancar (Cuenca) y Sinarcas (Valencia) por su proximidad a la zona del accidente, así como agentes de la Guardia Civil.