Liberan a cinco mujeres que eran explotadas sexualmente en pisos 24 horas al día: siete detenidos en Toledo

Cinco mujeres han sido liberadas por la Policía Nacional de una organización criminal que las explotaba sexualmente. La operación se ha saldado con siete detenidos en la provincia de Toledo y uno en Madrid, entre ellos tres altos mandos de esta red de prostitución que han sido ingresados en prisión provisional.

Estas mujeres eran obligadas a ejercer actividad sexual en pisos de clubes de alterne durante las 24 horas del día donde además hacían vida. Estaban sometidas a constantes amenazas. En ese sentido, eran captadas de forma engañosa y les adjudicaban una deuda de hasta 6.000 euros que debían saldar con tres meses de prostitución activa.

A raíz de la denuncia de una mujer en octubre de 2024 en Melilla se inició la investigación policial que ratificó la existencia de esta organización conformada por personas latinoamericanas y españolas cuya actividad ilícita se centraba en captar mujeres de países como Colombia o Venezuela para después explotarlas sexualmente.

Operación Maya

Les prometían un futuro laboral en España haciéndose cargo de todas las gestiones y documentación necesaria. Por estas gestiones, las víctimas contraían una deuda de hasta 6.000 euros que debían devolver con tres meses de actividad sexual.

La red contaba con otras mujeres que se hacían llamar "madres de piso" y cuya labor era de vigilancia y control sobre las víctimas. Les marcaban los horarios, las tarifas y gestionaban el dinero. En las zonas comunes de la vivienda había instaladas cámaras de vigilancia.

En estos pisos los clientes también podían adquirir drogas como cocaína. Una segunda actividad delictiva que reportaba elevados ingresos a la red. En el interior de estos inmuebles se ha hallado más de 7.000 euros en efectivo, hasta dos kilogramos de cocaína y un laboratorio para cortar y empaquetar esta sustancia estupefaciente.