Un hombre acude al centro de salud de Illescas con una herida por arma blanca en la cara
Ha sido evacuado de urgencia en UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo.
Un hombre de 52 años ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Toledo tras acudir por su propio pie al centro de Salud de Illescas con una herida de arma blanca en la cara.
Desde el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha han señalado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el herido se ha personado en las instalaciones sanitarias minutos antes de las 15:00 horas
Una vez que le han practicado los primeros cuidados, los facultativos han decidido su evacuación urgente en UVI móvil hasta el centro hospitalario de la capital.
Por el momento se desconocen más detalles en torno a las circunstancias en las que se ha producido este suceso.