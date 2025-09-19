Tres heridos en un accidente múltiple en una carretera nacional a la altura de Ajofrín (Toledo)

Imagen de archivo de una ambulancia de soporte vital básico del Sescam.

Un accidente de tráfico ha ocurrido este viernes a las 7:00 horas en la carretera Nacional 401, a la altura del kilómetro 86 en el término municipal de Ajofrín.

Ha dejado tres personas heridas tras la colisión de tres turismos, según ha informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha al ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Los heridos son una mujer de 42 años, un hombre de 48 y otro de 53, cuya gravedad aún no ha sido precisada.

En estos momentos, los equipos sanitarios trabajan en su estabilización y traslado a centros hospitalarios.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos sanitarios, así como agentes de la Guardia Civil, que se encargan de regular la circulación y esclarecer las causas del accidente.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

