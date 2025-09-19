Denuncian a un conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína y THC minutos después de un traslado

La Guardia Civil ha denunciado a un conductor de ambulancia por circular con presencia de drogas en el organismo, tras ser detectado en un control de seguridad vial en el kilómetro 92 de la CM-412 (Almagro-Almansa), en el término municipal de Valdepeñas.

El positivo se ha registrado minutos después de que la ambulancia finalizase el traslado de pacientes hasta un centro hospitalario. Los agentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real realizaron un punto de verificación de alcoholemia y drogas, en el que se ha procedido a la parada aleatoria del vehículo.

La prueba de detección indiciaria salival realizada al conductor ha salido positiva en cocaína y tetrahidrocannabinol (THC), por lo que la ambulancia fue inmovilizada en el lugar de los hechos.

Posteriormente, el laboratorio de referencia ha confirmado los resultado mediante un informe de ensayo confirmado.

Infracción

Como consecuencia, se ha confeccionado el boletín de denuncia por infracción al artículo 14, apartado 1, opción 5A) de la Ley de Seguridad Vial, por "circular con el vehículo teniendo presencia de drogas en el organismo", que ha sido remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.