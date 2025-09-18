Fallece el joven de 37 años tras ser corneado de gravedad en un encierro en Mondéjar (Guadalajara)

El joven de 37 años que sufrió este miércoles una cornada durante un encierro en la localidad de Mondéjar (Guadalajara), en el marco de sus fiestas patronales, ha fallecido.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que la víctima, presuntamente residente en la localidad madrileña de Tielmes, fue atendida en el lugar por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Pese a los esfuerzos médicos, no se pudo salvar su vida.

El aviso del incidente se recibió a las 17:57 horas del miércoles, momento en el que la Guardia Civil se desplazó inmediatamente al coso, acompañado del equipo de urgencias aéreas.

La noticia ha conmocionado a Mondéjar, que este jueves finaliza sus fiestas patronales, generando un profundo sentimiento de tristeza entre vecinos y participantes.

El Ayuntamiento y los vecinos han expresado sus condolencias y han solicitado mantener la prudencia y el respeto en los actos restantes de la celebración, mientras se sigue de cerca la situación de los implicados y la respuesta de las autoridades.