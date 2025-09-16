Rescatan a un bebé de un año cuando se estaba ahogando en la piscina de una vivienda de Caudete (Albacete)

Un niño de un año ha tenido que ser trasladado en UVI hasta el Hospital de Albacete después de ser rescatado de una piscina particular de una vivienda de Caudete (Albacete) cuando se estaba ahogando.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso ha tenido lugar a las 19.37 horas de la tarde en un domicilio unifamiliar de la Carretera Montealegre de la localidad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Caudete, además de personal sanitario del centro de salud del municipio y la UVI.