Un menor de 12 años, herido grave al ser atropellado por una carroza en la Feria de Guadalajara

Un menor de 12 años ha resultado herido grave al ser atropellado por una carroza durante el desfile inaugural de las ferias y fiestas de Guadalajara.

Este suceso tenía lugar sobre las 21:15 horas en la calle Virgen del Amparo, junto a la iglesia de San Ginés, ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

Una de las carrozas que participaban en el evento, por causas que se desconocen, ha pasado con sus ruedas por encima del joven que ha sufrido heridas de gravedad.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil que le ha practicado los primeros auxilios y le ha trasladado de urgencia al hospital de la ciudad.

En el dispositivo también han participado agentes de la Policía Local.