Detenido un hombre de 68 años por un presunto delito de agresión sexual en la Feria de Albacete

Un hombre de 68 años fue detenido ayer por un presunto delito de agresión sexual a una joven de 28 años en la zona de baile del Templete durante la Feria de Albacete.

Esta jornada festiva se convirtió en histórica por la afluencia récord de 430.000 personas al Recinto Ferial, según ha informado el alcalde, Manuel Serrano.

La víctima denunció tocamientos no consentidos y recibió atención inmediata en la zona sanitaria del Retén de Feria antes de ser trasladada a Comisaría para su comparecencia y derechos como perjudicada.

Serrano ha condenado enérgicamente el ataque y ha destacado que los protocolos municipales de actuación ante casos de agresión sexual funcionaron correctamente, lo que permitió la rápida detención del presunto autor.

Otros incidentes

La Policía Local también informó de otros incidentes ocurridos durante el sábado, como la asistencia a una mujer de 48 años que denunció vejaciones por parte de su marido mientras estaba acompañada de su hijo de 2 años.

Además, una joven de 30 años fue detenida por agredir a un vigilante de seguridad durante el control de accesos. También cuatro personas fueron atendidas a lo largo de la jornada por posibles golpes de calor.

Jornada histórica

A pesar del suceso destacado principal, el alcalde ha subrayado que la Feria se desarrolló con normalidad y sin más incidentes graves, destacando que los protocolos de movilidad implementados en el Recinto Ferial, como cierres temporales de accesos y un único sentido de circulación, garantizaron fluidez y seguridad en los desplazamientos de los visitantes.

Serrano ha calificado la jornada como "un día histórico" y ha destacado que la Feria, de la que han disfrutado hasta la fecha 2,3 millones de personas, es la "Feria de España", consolidando la imagen, la identidad y el orgullo albaceteño.