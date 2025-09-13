Un trabajador de Puy du Fou resulta herido y es trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo

Un trabajador de 57 años ha resultado herido este sábado tras sufrir el aplastamiento de un pie por una carretilla elevadora en el parque temático Puy du Fou España, ubicado en Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 12:59 horas.

Una UVI móvil ha trasladado al herido al Hospital Universitario de la capital. Además, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y Local.

Se trata del segundo accidente laboral registrado en este parque temático sobre la historia de España en menos de un mes. El pasado 24 de agosto, cinco actores resultaban heridos tras volcar un coche de atrezo durante el espectáculo nocturno 'El Sueño de Toledo'.

En aquel incidente, cuatro mujeres de 26, 27 y 36 años y un hombre de 32 tuvieron que ser trasladados en ambulancia al hospital, aunque todos ellos recibieron el alta a lo largo de esa misma noche.

Caída desde un caballo

El pasado mes de abril, un artista de 25 años también resultó herido tras sufrir una caída desde un caballo durante uno de los espectáculos del parque temático.

El joven, con lesiones en una de sus clavículas, tuvo que ser trasladado en UVI hasta el Hospital Universitario de la capital castellanomanchega.