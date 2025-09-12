Rocía con spray pimienta a su médica tras retirarle la baja en un centro de salud de Guadalajara

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional tras agredir a una doctora en un centro de salud de Guadalajara. Tuvo que ser retenida por el personal de seguridad del centro hasta que llegaron los agentes.

La agresora se encontraba de baja laboral y acudió a una consulta de seguimiento de su estado de salud. Tras una correspondiente valoración, la médico consideró que estaba en condiciones de reincorporase al mercado laboral y procedió a darle el alta médica.

Esta decisión no gustó en absoluto a la paciente que abandonó el centro expresando su disconformidad. A los pocos minutos, regresó y roció a la doctora con un spray de pimienta provocándole lesiones en los ojos y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Guadalajara.

Ante los gritos de auxilio de la profesional sanitaria, el personal de seguridad intervino y procedió a retener a esta mujer que posteriormente fue detenida como presunta autora de los delitos de atentado contra funcionario público, lesiones y tenencia ilícita de armas.

En el año 2024, los profesionales sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) sufrieron un total de 696 agresiones, 50 más que en el año anterior, cifra que sitúa la media en casi dos capítulos violentos al día.

Desde la Policía Nacional recuerdan que "el respeto hacia quienes trabajan para proteger nuestra salud es fundamental para garantizar una atención segura y de calidad".

Además, insisten en que este tipo de agresiones están tipificadas como delito en el Código Penal y pueden conllevar graves consecuencias legales.