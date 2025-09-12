Cuatro heridos en el choque frontal entre un turismo y una furgoneta en Malagón

Cuatro personas han resultado heridas en la colisión frontal de un turismo y una furgoneta en la N-401, a la altura del término municipal de Malagón (Ciudad Real). Todos los afectados han sido trasladados hasta el Hospital de Ciudad Real.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 17.04 horas de este viernes en el kilómetro 160 de la carretera.

Los heridos son tres mujeres de 17, 18 y 51 años y un hombre de 46 años. Las dos primeras han tenido que ser desencarceladas por los bomberos de Ciudad Real.

Hasta el lugar de los hechos también se han trasladado dos ambulancias, una UVI, un helicóptero medicalizado, agentes de la Guardia Civil y personal de Mantenimiento de Carreteras.