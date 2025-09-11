Dos guardias civiles salvan a un bebé de un año de morir atragantado en Puertollano

Una patrulla de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico en Puertollano (Ciudad Real) ha salvado la vida a un bebé de apenas un año de morir atragantado.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 6 de septiembre, cuando la patrulla iba a comenzar su servicio en las carreteras de la provincia y tras abandonar el cuartel pasaron por el Paseo de San Gregorio, que ese día se encontraba especialmente abarrotado por las actividades programadas con motivo de las Fiestas en honor a la Virgen de Gracia.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que en el momento en el que el coche de los guardias civiles pasaba por este popular punto de la ciudad, vieron como alguien les hacía aspavientos para que pararan. Se trataba de un familiar del bebé que se encontraba semiinconsciente y sin tono muscular por la oclusión que presentaba en las vías respiratorias.

Rápidamente, uno de los agentes procedió a realizar la maniobra de Heimlich que sirvió para que el pequeño expulsara el objeto que le impedía respirar. Una vez liberada la tráquea, recuperó la respiración y volvió a responder a los estímulos.

Cuando llegaron los servicios de emergencia para hacerse cargo del bebé, felicitaron a los guardias civiles por su rápida y eficaz intervención, según relatan las mismas fuentes.