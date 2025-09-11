Alrededor de 150 personas armadas participaron en la pelea tumultuaria del Polígono de Toledo: hay dos detenidos

Dos hombres, uno menor, han sido detenidos este jueves en Toledo por su presunta participación en la riña tumultuaria que tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el barrio del Polígono, que se saldó con una persona hospitalizada por una pedrada y en la que participaron alrededor de 150 personas armadas con piolets, palos o tapas de alcantarilla.

La Policía Nacional ha detallado que estos dos hombres se les imputa un delito por lesiones graves a una mujer de 37 años que acabó ingresada en el Hospital Universitario de Toledo (HUT) con una herida en la cabeza por una pedrada..

Como les informaba EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, los hechos se desencadenaban este miércoles sobre las 14:30 horas de la tarde, cuando la Policía Nacional recibió varios avisos alertando de que se estaba produciendo una pelea entre varias personas en las proximidades de un edificio de la calle Río Ventalomar.

A la llegada de las patrullas, los agresores ya habían huido del lugar, donde se encontraba la agredida con lesiones graves en la cabeza, por lo que los agentes solicitaron asistencia sanitaria.

Poco después, cerca de medio centenar de familiares y allegados de la víctima se dirigieron al domicilio de uno de los agresores, por lo que se los agentes establecieron un cordón policial para tratar de contener a estas personas, que pese a la presencia policial "provocaron graves alteraciones de orden público, desobedecieron deliberadamente las órdenes de los agentes y trataban de causar daños al vehículo del agresor", informan estas fuentes policiales.

150 implicados

Una vez contenido este primer conato, y pese a que se mantuvo la presencia policial en la zona para evitar nuevos enfrentamientos, se produjo un segundo intento sobre las 18:30 horas. Alrededor de 150 personas armadas y en actitud agresiva regresaron al lugar en tropel, exhibiendo piolets, tapas de alcantarillas, palos de madera y metálicos, adoquines y otras herramientas. Algunos de ellos rodearon y causaron graves daños al vehículo del presunto agresor, a la par que otros intentaban acceder al domicilio con la intención de lincharle.

Los agentes presentes en el lugar evitaron el acceso al domicilio y solicitaron refuerzos, estableciéndose desde ese momento un dispositivo estático de seguridad que se mantiene hasta el momento y en el que participan un centenar de agentes, entre ellos la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo, especializada en la reacción inmediata ante situaciones graves que, como esta, pueden poner en peligro la seguridad ciudadana.

A partir de ese momento arrancó una investigación que llevaba a la detención uno de los agresores sobre la medianoche y del segundo, el menor de edad, en la mañana de este jueves.

La Policía Nacional continúa realizando indagaciones para tratar de identificar al resto de participantes en la riña tumultuaria y determinar la posible responsabilidad penal que les pudiera corresponder tanto por su participación en ella como por los daños causados al vehículo.