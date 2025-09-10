Una pelea multitudinaria en el barrio del Polígono de Toledo termina con una persona en el hospital

Lugar en el que se ha producido el enfrentamiento. Foto: Google

Una persona ha tenido que ser hospitalizada en la tarde de este miércoles al recibir una pedrada en una pelea tumultuaria ocurrida en el barrio del Polígono de Toledo.

El incidente ha tenido lugar en las inmediaciones de la confluencia entre las calles Ventalomar y Alberche entre dos grupos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han asegurado a Efe que se ha producido un primer enfrentamiento sobre las 14:30 horas entre pocas personas pero el conflicto ha escalado en torno a las 17:00 horas a una reyerta con muchos más implicados.

Los agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para dar con los autores de la agresión y con los participantes en la pelea, cuyo número se desconoce.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el origen del enfrentamiento haya sido un posible ajuste de cuentas entre los dos grupos inmersos en el enfrentamiento.