Un muerto y un herido grave al volcar un coche por un terraplén de varios metros en un pueblo de Guadalajara

Un hombre de 27 años ha fallecido y otro de 48 años ha resultado herido grave al volcar y despeñarse por una ladera el coche en el que circulaban por una carretera de Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara).

Este aparatoso accidente, que ha tenido lugar en una zona de difícil acceso, ha tenido lugar a las 12:49 horas en el punto kilómetros 8 de la CM-1052.

Dadas las complicaciones de la operación, los bomberos han solicitado la intervención de los miembros del grupo especial de rescate en altura (Gera) de la Comunidad de Madrid, que han procedido al rescate de los dos afectados.

En estas maniobras también han participado bomberos del parque de Azuqueca de Henares (Guadalajara) que se han encargado de realizar las labores de porteo de ambos afectados.

De igual modo, han sido movilizados dos helicópteros sanitarios, uno del SUMMA madrileño y otro del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). El medio castellano-manchego ha procedido a la evacuación del herido al hospital Doce de Octubre, ya que el segundo de los afectados no ha podido ser reanimado y los efectivos médicos solo han podido certificar su fallecimiento.

En el dispositivo también han participado una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de urgencias del centro de salud de Valdepeñas de la Sierra y agentes de la Guardia Civil.