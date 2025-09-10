Fallece el conductor de un vehículo tras salirse de la carretera y volcar en un pueblo de Guadalajara

Un hombre de 47 años ha fallecido este miércoles tras salirse de la carretera y volcar en una carretera de Centena (Guadalajara).

El accidente ha tenido lugar a las 17:11 horas a la altura del punto kilómetro 11 de la GU-905, según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El cuerpo del afectado, que viajaba solo, quedó atrapado en el interior del habitáculo, por lo que tuvieron que ser movilizados los bomberos del parque de Azuqueca de Henares que cuando consiguieron llegar al cuerpo confirmaron que había fallecido.

Hasta el lugar también se ha desplazado un equipo de urgencias -encargado de certificar el fallecimiento- una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de urgencias y personal de mantenimiento de carreteras.