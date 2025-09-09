Una torre eléctrica en riesgo de caída en Talavera de la Reina interrumpe la circulación de trenes entre Cáceres y Madrid

Una torre eléctrica que sufre riesgo de caída ha provocado el corte del tráfico durante horas de la carretera CM-4000 en Talavera de la Reina (Toledo). Además, ha obligado a paralizar la línea de tren Madrid - Cáceres durante una hora. Tanto el tráfico por la carretera como la circulación ferroviarias ya han sido restablecidas.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, se trata de una torre eléctrica de media tensión cercana a la carretera, que se ha cortado entre el punto kilométrico 51 y 66.

Pese a que en un primer momento no se había considerado necesario, la Guardia Civil también ha solicitado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que se corte la circulación de los trenes entre Talavera y Montearagón, de la línea Madrid - Cáceres.

A través de sus redes sociales, Adif había confirmado que estaban trabajando en solucionar el problema "con la mayor brevedad posible".