La lacra de las agresiones a médicos continúa en Ciudad Real: "Si no estuviera mi madre, veríamos qué pasaba"

Nueva agresión a una trabajadora del sector sanitario de Castilla-La Mancha. En esta ocasión, Sindicato Médico ha denunciado el capítulo de amenazas e insultos sufrido por una médica de Atención Primaria en el consultorio médico de Torralba de Calatrava (Ciudad Real).

Según el sindicato, el incidente tuvo lugar el pasado miércoles, 3 de septiembre, cuando un usuario que acompañaba a una paciente, concretamente su madre, accedió a su consulta "profiriendo insultos y amenazas desde el primer momento".

"Estoy esperando desde las 10:20, inútil", "la voy a hacer botar de su puesto de trabajo", "más vale que me atiendas como quiero" o "si no estuviera mi madre, ya veríamos qué pasaba", fueron algunas de las frases que el presunto agresor dedicó a la profesional sanitaria.

Además, este hombre utilizó su teléfono móvil para "grabar de forma intimidatoria a la facultativa, llegando a acercarlo a escasos centímetros de su rostro mientras continuaba con los gritos".

La situación obligó a la profesional a solicitar ayuda al personal de enfermería y a una celadora. Posteriormente se iniciaron los trámites para interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, poniéndose también los hechos en conocimiento de la GAI de Ciudad Real

Este episodio de amenazas ha generado en la facultativa una sensación continua de "ansiedad y vulnerabilidad" que según Sindicato Médico está "repercutiendo y afectando a su estado emocional".

Peticiones del Sindicato Médico

Desde el Sindicato vuelven a exigir al Sescam y a la Consejería de Sanidad que se adopten "medidas inmediatas de protección y prevención" como cambio de cupo del usuario agresor, activación de los protocolos de agresiones a personal sanitario, acompañamiento legal y psicológico a la profesional afectada y disponibilidad de 'botón de pánico' en todas las consultas.

"Las agresiones, sean físicas o verbales, no pueden normalizarse ni quedar impunes. La pasividad institucional ante estos hechos pone en riesgo no solo la salud mental y física de los profesionales, sino también la calidad de la atención sanitaria que reciben los pacientes", agregan.

Este capítulo violento no es el primero que se produce en este consultorio. En febrero de 2024, otra médica de origen colombiano sufrió amenazas xenófobas y racistas.