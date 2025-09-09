Declarado un incendio en un taller mecánico de Quintanar de la Orden: el fuego ha alcanzado otra nave con maderas

Un incendio se ha declarado este martes en la nave de un taller mecánico de Quintanar de la Orden (Toledo), generando una columna de humo visible a bastante distancia. El fuego se ha propagado a otra nave con maderas en su interior.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incendio se ha originado a las 14.43 horas de la tarde y, por el momento, no ha provocado heridos.

Ha ocurrido en un taller ubicado en la carretera de El Toboso, mientras el establecimiento se encontraba cerrado.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de los parques de Villarrubia de Santiago, Villacañas, Orgaz e Illescas.

Asimismo, han acudido agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y una ambulancia a modo preventivo.