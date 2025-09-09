Buscan a Alba María, una mujer de 35 años desaparecida en Ciudad Real

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Alba María, una mujer de 35 años que ha desaparecido en Ciudad Real.

Según la alerta emitida por el órgano dependiente del Ministerio del Interior, a la mujer se le perdió la pista el pasado lunes 1 de septiembre.

El CNDES ha compartido una fotografía y detallado sus características físicas con el objetivo de lograr apoyo ciudadano para encontrar a la desaparecida.

En concreto, ha detallado que Alba María mide 1,60 metros y pesa 65 kilos. Asimismo, tiene el pelo castaño y los ojos de color marrón.

El CNDES cuenta con una web a través de la cual puede colaborar cualquiera que tenga información sobre la desaparecida. Asimismo, aseguran que ante cualquier pista se pongan en contacto con la Guardia Civil a través del 091.