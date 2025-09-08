Herido por asta de toro un hombre de 46 años en un encierro de El Casar (Guadalajara)

Durante un encierro popular celebrado este lunes en la localidad de El Casar (Guadalajara), un hombre de 46 años ha resultado herido por asta de toro.

El incidente se ha producido a las 13:36 horas y el herido ha tenido que ser trasladado al Hospital de Guadalajara en la UVI, que se encontraba en el lugar, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Policía Local.