Un joven de 22 años herido al sufrir una agresión con arma blanca en el abdomen en Cuenca
Los hechos han ocurrido durante la madrugada del domingo al lunes.
Más información: Un hombre de 65 años herido al ser agredido con un arma blanca en Talavera de la Reina: hay un detenido
Un joven de 22 años ha resultado herido tras ser agredido con un arma blanca en el abdomen durante la madrugada del domingo al lunes en Cuenca capital. Una UVI ha tenido que trasladar a la víctima hasta el Hospital Virgen de la Luz de la ciudad.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a la 1 de la madrugada de este lunes en la calle Doctor Galíndez del municipio.
Hasta el lugar de los hechos también se han trasladado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.