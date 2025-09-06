Seis personas se enfrentan a 12 años de cárcel por traer mujeres de Colombia para prostituirlas en Toledo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará los días 10 y 11 de septiembre a un total de seis personas acusadas de traer desde Colombia a España a siete personas para su explotación sexual. Por estos hechos piden para ellos una pena de doce años y medio de cárcel.

Según el escrito de la Fiscalía, dos de los acusados mantenían una relación sentimental análoga a la conyugal y se trasladaron hasta la localidad de Toledo. Con la colaboración de otros dos acusados, hermanos de uno de los primeros, llevaron a cabo acciones para obtener un beneficio económico mediante la prostitución de mujeres de la localidad colombiana de La Virginia.

En mayo de 2019, una acusada que residía en tal municipio colombiano contactó con una amiga para ofrecerle la posibilidad de trasladarse a España para ejercer la prostitución. Esta aceptó una oferta que contemplaba el adelanto de los gastos del traslado, la expedición de un pasaporte, el coste de los pasajes correspondientes a un vuelo de ida y vuelta entre Colombia y España, una reserva hotelera en destino y la entrega de 1.000 euros en metálico.

Sin embargo, le impusieron un gravamen económico, obligándola a entregar 3.000 euros en España tras ejercer la prostitución.

De esta forma actuaron con otras seis mujeres más, teniendo que entrar al país algunas de ellas a través de Francia y Alemania para evitar los controles fronterizos del aeropuerto de Madrid-Barajas. Estas ejercieron la prostitución no solo en el piso de Toledo, sino en otras ciudades como Parla, Cuenca, Albacete o Algeciras.

Asimismo, obligaron a las víctimas a pagar el alojamiento, por un coste de 150 euros semanales, cuantía "excesiva y desproporcionada" según la Fiscalía.

Por último, también ofrecían cocaína a aquellos clientes que lo demandaban durante el transcurso de los encuentros sexuales.

Denuncia

Fue en diciembre de 2019 cuando una de las prostitutas se personó de forma voluntaria y espontánea en las dependencias de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Toledo con el propósito de denunciar la situación. Los agentes preservaron su identidad y la nombraron testigo protegido, siendo acogida en un recurso residencial dependiente del Centro de la Mujer de Toledo.

El 10 de marzo de 2020 se procedió a un registro domiciliario, hallando a una de las acusadas, a su hijo y a dos mujeres más. Los agentes también hallaron varias dosis de cocaína, una báscula de precisión y 155 euros en billetes.

De forma simultánea se produjo el registro en la vivienda que constituía la residencia habitual de los acusados, donde también hallaron varias dosis de drogas.

Piden prisión

Por todo ello, la Fiscalía pide siete años de prisión por cada uno de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso medial con un delito de explotación lucrativa de la prostitución ajena.

También un año por el delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y cuatro años y seis meses por un delito contra la salud pública.

Todos los acusados responden como coautores de todos y cada uno de estos delitos.