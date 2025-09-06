Un hombre de 65 años herido al ser agredido con un arma blanca en su piso de Talavera de la Reina

Un hombre de 65 años ha resultado herido al ser víctima de una agresión con arma blanca en un domicilio de Talavera de la Reina (Toledo). Una ambulancia ha tenido que trasladar a la víctima hasta el Hospital Nuestra Señora del Prado de la ciudad.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 20.12 horas de la tarde de este viernes en un piso de la calle Joaquina Santander de la citada localidad.

Por el momento, se desconocen los motivos de la agresión y la autoría de la misma.

Hasta el lugar también se han personado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y una UVI.