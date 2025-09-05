Un fallecido al arrollar un tren a un turismo en un paso a nivel de Talavera de la Reina

Una persona, de la que se desconocen los datos por el momento, ha muerto tras el arrollamiento de un tren a un turismo en un paso a nivel en Talavera de la Reina (Toledo).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 18 horas de la tarde de este viernes en el kilómetro 123,600 de la vía férrea Chamartín – Badajoz.

El fallecido era el único ocupante del turismo implicado en el accidente. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos de Santa Olalla, Policía Nacional, Policía Local, una UVI y una ambulancia de Urgencias, que han encontrado a la víctima fuera del vehículo.

Sin consecuencias en el tren

En el momento del accidente el tren transportaba a un total de 250 personas, que han resultado ilesas. A las 18.53 horas, el vehículo ha podido reanudar su marcha sin consecuencias.

Según ha informado Adif, durante el tiempo que el tren ha estado parado, solo se ha cortado la circulación ferroviaria en el tramo comprendido entre Talavera de la Reina y Montearagón.