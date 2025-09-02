Una joven de 17 años herida en Toledo capital al colisionar la moto que conducía con el quitamiedos
El accidente ha tenido lugar en el ramal de la A-42 que da acceso a los barrios de Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia.
Más información: El Gobierno invertirá 27 millones de euros en la carretera que une Toledo con Madrid y Ciudad Real
Una chica de 17 años ha resultado herida este martes al chocar contra el quitamiedos cuando conducía una motocicleta por la A-42 en Toledo capital.
Este accidente, que ha tenido lugar a las 16:18 horas, se ha producido en el ramal que da acceso a los barrios de Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia (km.73), según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.
Rápidamente se han desplazado hasta el lugar agentes de la Guardia Civil y una UVI móvil que ha sido la encargada de conducir a la herida al Hospital Universitario de Toledo, situado a pocos kilómetros del lugar del accidente.