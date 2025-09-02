Una joven de 17 años herida en Toledo capital al colisionar la moto que conducía con el quitamiedos

Una chica de 17 años ha resultado herida este martes al chocar contra el quitamiedos cuando conducía una motocicleta por la A-42 en Toledo capital.

Este accidente, que ha tenido lugar a las 16:18 horas, se ha producido en el ramal que da acceso a los barrios de Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia (km.73), según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

Rápidamente se han desplazado hasta el lugar agentes de la Guardia Civil y una UVI móvil que ha sido la encargada de conducir a la herida al Hospital Universitario de Toledo, situado a pocos kilómetros del lugar del accidente.