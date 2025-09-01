Detenidos nueve miembros de un clan familiar por un intento de asesinato en La Puebla de Montalbán (Toledo)

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas como presuntas responsables de un intento de asesinato ocurrido el pasado 4 de agosto en La Puebla de Montalbán (Toledo), donde un hombre de 30 años recibió tres disparos por la espalda a quemarropa durante una agresión tumultuaria.

La víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario de Toledo, donde logró sobrevivir gracias a la rápida intervención sanitaria.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Torrijos con el apoyo de varias unidades de la Comandancia de Toledo, permitió identificar a los presuntos autores, todos ellos pertenecientes a un "peligroso" clan familiar.

Así lo han detallado este lunes durante una rueda de prensa la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; el jefe de la Comandancia de Toledo, coronel José María Gil Armario; y el jefe de Policía Judicial e Información, el comandante Matías Martínez.

En el marco de la operación, denominada "Reginae", se practicaron tres registros en domicilios de Burujón y en una finca rústica de La Puebla de Montalbán, autorizados por el Tribunal de Instancia número 2 de Torrijos.

Armas y droga

En estas actuaciones, los agentes intervinieron armas cortas y largas (dos carabinas), siete kilos de marihuana lista para la venta y diversas aves protegidas que se encontraban enjauladas sin anillar.

En total, fueron recuperados 68 jilgueros comunes, un jilguero lugano, cinco verdecillos, un verderón y dos pardillos, que ya han sido entregados al Centro de Recuperación de Aves de Sevilleja de la Jara.

Algunos de los pájaros recuperados por la Guardia Civil.

A los detenidos se les imputan delitos de asesinato en grado de tentativa, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y un delito contra la flora y fauna, lo que supone la desarticulación de un grupo considerado por la Guardia Civil como importante y peligroso.

En el operativo participaron unidades especializadas como la Unidad Especial de Intervención (UEI), el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Valdemoro, el Servicio Cinológico de Madrid o el Seprona de Toledo, además de diferentes patrullas de seguridad ciudadana.

Grupo criminal peligroso

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha destacado la "importancia de esta operación" que ha permitido la detención "en tiempo récord" de nueve personas y la "desarticulación de un grupo criminal peligroso en la provincia de Toledo".

Asimismo, ha explicado que los detenidos ya han pasado a disposición judicial y que el juez decretó su ingreso en prisión. "Eso confirma la peligrosidad que tenía esta banda criminal, que ha sido desmantelada gracias al gran trabajo de la Guardia Civil", ha señalado, antes de felicitar a los agentes por su actuación.

La delegada también ha resaltado la importancia de la colaboración ciudadana con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Gracias a su trabajo y a la colaboración ciudadana, Castilla-La Mancha es una comunidad segura. Así lo recoge el último informe de criminalidad, que sitúa a la región 10 puntos por debajo de la media nacional en índices delictivos", ha dicho.