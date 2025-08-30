Un incendio declarado en un cerro de Almansa (Albacete) moviliza a medios aéreos y terrestres de extinción

Una imagen del incendio captada desde uno de los helicópteros del INFOCAM.

El Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) trabaja este sábado en la extinción de un fuego declarado en el término municipal de Almansa (Albacete), en el paraje conocido como Cerro Piojo.

Según la información oficial difundida por el INFOCAM, el aviso se ha recibido a las 15:39 horas tras la detección de una columna de humo por parte de un vigilante fijo.

El incendio permanece en nivel 0 y en estos momentos participan en las labores de extinción 12 medios -seis de ellos aéreos- y 36 personas.

En total, desde que se declaró la alerta, han intervenido en el operativo 16 medios y 58 personas.

Incendio de Loranca de Tajuña (Guadalajara). INFOCAM

Mientras tanto, cuatro medios de extinción terrestres y 14 personas luchan en estos momentos contra el incendio forestal declarado este viernes en el término municipal de Loranca de Tajuña (Guadalajara).

Un fuego, que sigue sin estar controlado, era detectado a las 14.54 horas gracias a una llamada particular. Se desconoce por ahora la causa del incendio y el número de hectáreas quemadas.