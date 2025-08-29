Un grave accidente de tráfico deja dos heridos graves y obliga a cortar la autovía A-2 en Guadalajara

Un joven de 17 años y una mujer de 53 han resultado heridos de gravedad en la tarde de este jueves al colisionar el coche en el que viajaban con un camión en la A-2, a la altura de Mirabueno (Guadalajara). Este grave accidente ha obligado a cortar la autovía por completo durante una hora en sentido Zaragoza.

El suceso tenía lugar en torno a las 20:00 horas, cuando el turismo en el que viajaban los dos afectados chocaba por alcance con un camión, ha precisado desde el 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar tuvo que personarse una dotación de bomberos del parque de Sigüenza para excarcelar a uno de los heridos que se encontraba en estado inconsciente.

Una vez liberados, ambos fueron evacuados en estado grave, con sendos traumatismos craneoencefálicos al Hospital 12 de Octubre de Madrid, el chico en helicóptero medicalizado y la mujer en una UVI móvil.

Autovía cortada

Estas maniobras de rescate obligaron a cortar por completo la autovía A-2, en sentido Zaragoza, durante una hora. Pasado ese tiempo, mantenimiento de carreteras habilitó un paso alternativo hasta que a las 2:30 horas de la madrugada se ha producido la reapertura completa.

Además de bomberos y los medios sanitarios que llevaron a cabo la evacuación, hasta el lugar también fueron movilizados un equipo médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y agentes de la Guardia Civil.