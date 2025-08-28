Una riña en plena calle de Tomelloso acaba con un joven de 19 años herido por arma blanca

Un joven de 19 años ha resultado herido por arma blanca en el transcurso de una riña ocurrida en plena calle de Tomelloso (Ciudad Real).

Este suceso ha tenido lugar a las 7:27 horas en la calle Triunfo Ave María, según ha apuntado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta este lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que se ha encargado de trasladar al herido al hospital de la localidad manchega.

De igual modo, se han personado agentes de Policía Local y Guardia Civil para investigar las circunstancias en las que se ha producido esta presunta agresión.

Por el momento, no consta que haya detenidos.