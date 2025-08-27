Piden ayuda para encontrar a Adrián, un joven de Ciudad Real desaparecido desde el pasado domingo

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y la asociación SOS Desaparecidos han difundido una alerta para localizar a Adrián V. T., un joven de 18 años natural de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) que desapareció el pasado domingo 24 de agosto en la localidad vecina de Tomelloso.

Según la información facilitada, Adrián mide 1,80 metros de estatura y pesa alrededor de 60 kilos. Sus familiares, a través de las redes sociales, también han recordado que tiene una marca de nacimiento en el gemelo derecho.

La alerta incluye su fotografía y pide la máxima colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Tanto el CNDES, dependiente del Ministerio del Interior, como SOS Desaparecidos recuerdan que cualquier persona que pueda aportar información debe ponerse en contacto de inmediato con la Guardia Civil a través del teléfono 062.

Según ha publicado el periódico local Tomelloso Hoy, los amigos con los que se encontraba durante la noche de su desaparición habrían declarado que el joven se habría marchado con otra persona de la que, de momento, se desconoce su identidad.

Su intención sería la de coger un tren con destino a Valencia o Alicante que, posteriormente, les llevara al extranjero, probablemente a Marsella (Francia).

La denuncia de la desaparición fue presentada este martes 26 de agosto ante la Guardia Civil, que ya investiga el caso sin descartar ninguna hipótesis.