Cuatro intoxicados, entre ellos un niño de 3 años y un bebé de 14 meses, al fumigar un alojamiento rural de Albacete

Cuatro personas, dos adultos de 40 años y dos menores de 3 años y 14 meses, han tenido que ser trasladados al Hospital General de Albacete al resultar intoxicados por una fumigación que se ha llevado a cabo en un alojamiento rural de Aýna (Albacete).

El suceso ha tenido lugar poco después de las 10:00 horas en un establecimiento situado en la calle Obispo Ángel Floro de esta localidad de la Sierra de Alcaraz.

Hasta allí se ha desplazado un equipo médico de urgencias que ha atendido tanto a los menores como a los dos adultos afectados, un hombre y una mujer.

Finalmente, los cuatro han sido trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) al hospital albaceteño.