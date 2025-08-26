Herido grave un trabajador al caer de dos metros de altura cuando trabajaba en el Casco Histórico de Toledo

Un hombre de 40 años ha resultado herido grave al caerse de una altura de dos metros cuando estaba trabajando en una obra de la Calle del Barco, en el Casco Histórico de Toledo.

Este accidente laboral ha tenido lugar poco después de las 12:00 horas. El trabajador se encontraba en la tercera planta del edificio cuando se ha precipitado. Como consecuencia de la caída, ha tenido que ser rescatado por los bomberos del parque municipal.

Hasta el lugar también se ha desplazado una UVI móvil que le ha trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Toledo en estado grave.

En el dispositivo también han participado agentes de Policía Local y Nacional.