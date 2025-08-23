Herido de gravedad un joven de 20 años al caer de una tirolina en un camping de Letur

Imagen del camping en el que se ha producido el accidente. Foto: JCCM

Un joven de 20 años ha resultado herido de gravedad al caer desde varios metros de altura al desprenderse una tirolina en un camping de la localidad de Letur (Albacete).

Fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, han informado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que el accidente ha tenido lugar sobre las 12:52 horas de este sábado en el camping situado en la CM-3225.

Al parecer, cuando el chico se ha tirado, la cuerda de la tirolina se ha soltado y ha caído al suelo desde una altura que los servicios de emergencia no han podido determinar.

En un primer momento, ha sido atendido in situ por un médico de urgencias y ante la gravedad de los politraumatismos que sufría, ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Albacete.

En el operativo también ha participado una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que finalmente no ha tenido que actuar y agentes de la Guardia Civil.

Este accidente se produce justo cinco meses después de que este camping fuese inaugurado en un paraje conocido como Las Fuentes de Letur. Previamente se había visto seriamente dañado por la riada que provocó la dana del 28 de octubre en la que fallecieron cinco vecinos de la localidad.