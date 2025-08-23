Desalojan 50 viviendas en Ciudad Real capital por una fuga en un depósito de gas propano

Un escape de gas en un depósito de propano ha obligado a desalojar a las 72 personas que se encontraban en 50 viviendas de cuatro bloques de pisos en Ciudad Real capital.

Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso ha tenido lugar un minuto antes de las 13:00 horas al detectarse una fuga en el depósito situado en calle Azucena.

Rápidamente se ha desplegado un dispositivo en el que han participado bomberos y agentes de Policía Local de la capital que han procedido al desalojo de los inmuebles más próximos como medida preventiva sin que se haya producido ninguna intoxicación por inhalación de propano.

1/2 A las 12:15 h, en c/ Azucena, el servicio de bomberos ordenó el desalojo de 4 bloques de vecinos (72 personas), por acumulación de gas. Al lugar se ha desplazado inmediatamente el Alcalde y el Concejal de Seguridad. pic.twitter.com/0WlEWdLAhO — Policía Local CReal (@PLCiudadReal092) August 23, 2025

Con la situación bajo control, en estos momentos los trabajadores de la empresa responsable del depósito están trabajando para solventar el problema.

Al lugar también ha acudido el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, junto a su concejal de Seguridad.