Un hombre resulta apuñalado en una discusión entre dos clientes de una tienda en un pequeño pueblo de Toledo

Un hombre de 53 años ha resultado herido por arma blanca durante una discusión entre dos clientes ocurrida en la tarde de este jueves en una tienda de alimentación de El Casar de Escalona (Toledo).

Los hechos han ocurrido a las 21:53 horas en un establecimiento situado en la calle Los Morales de este municipio toledano, según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al parecer, estas dos personas comenzaron a discutir y una de ellas atacó a la otra con un arma blanca.

El herido fue atendido por un médico de urgencias en el lugar de los hechos y trasladado de urgencia al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina en una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Hasta allí también acudieron agentes de la Guardia Civil para investigar este suceso.