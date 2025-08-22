Accidente con un patinete eléctrico en Cuenca: se da a la fuga tras impactar con una menor y un vehículo

La Policía Local de Cuenca ha informado de un accidente ocurrido en la madrugada de este viernes en el Camino de la Resinera, junto al recinto ferial.

Un conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP) colisionó con una menor y posteriormente chocó contra un coche, causando daños materiales, antes de darse a la fuga.

Tras recibir el aviso, los agentes localizaron al conductor dentro del recinto ferial y procedieron a interceptarlo.

El patinete quedó depositado en dependencias policiales mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Datos importantes

La Policía Local recuerda que, según la Ley 5/2025, de 24 de julio, a partir de enero de 2026 será obligatorio que los vehículos de movilidad personal cuenten con un seguro de responsabilidad civil, con el objetivo de proteger a los usuarios y a terceros en caso de accidente.

El suceso pone de relieve la importancia de la prudencia y la normativa vigente para la circulación de este tipo de vehículos en zonas urbanas y en eventos con gran afluencia de personas.