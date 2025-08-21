Logran extinguir el incendio originado en una planta de reciclaje de Yeles y que ha calcinado tres naves

Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Toledo (CPEIS) han informado de la extinción del incendio que se declaraba el pasado martes en una planta de reciclaje de Yeles (Toledo) y que ha afectado a un total de tres naves.

La virulencia de las llamas en estas instalaciones del polígono industrial La Torrecilla Chica obligó a cortar durante más de tres horas el tráfico ferroviario de la línea de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Andalucía por su proximidad al foco de las llamas.

En ese lapso de tiempo, un total de doce trenes de alta velocidad permanecieron detenidos en diferentes puntos de la línea y otros siete trenes fueron cancelados hasta que sobre las 22:00 horas se reanudó la circulación.

En las más de 40 horas que han durado las labores de extinción, han trabajado bomberos de Illescas, de Orgaz y de Villarrubia de Santiago, así como del Centro Operativo Regional (COR) de lucha contra incendios forestales.

Al tratarse de la zona de una planta de tratamiento de residuos plásticos, desde el principio los esfuerzos se centraron en perimetrar el fuego para que no se extendiese. Finalmente, ha afectado a tres naves de la misma empresa, de las cuales una ha llegado a colapsar.

En cuanto a los trabajadores que se encontraban en la nave en el momento del fuego, abandonaron el lugar por su propio pie, por lo que no se registraron heridos.