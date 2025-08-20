Muere un hombre de 58 años al caer desde 20 metros de altura mientras trabajaba en una carretera de Albacete

Un hombre de 58 años ha muerto este miércoles mientras trabajaba en la carretera CM-3203 en el municipio albaceteño de Ayna, tras caer desde una altura de 20 metros.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 11.33 horas de la mañana, cuando el varón se ha precipitado desde el saliente en el kilómetro 68 de la citada vía.

Tras caer en una zona de difícil acceso, se ha precisado la asistencia de un equipo de bomberos del parque de Los Molinicos para rescatarlo.

Los medios sanitarios desplazados -un equipo médico de urgencias, una ambulancia y un helicóptero medicalizado- no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador, que ha fallecido in situ.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil.