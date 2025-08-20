Medios terrestres y aéreos luchan contra un incendio declarado en Méntrida, junto al límite con Madrid

Cuatro medios aéreos y uno terrestre, con un contingente de 16 personas del Plan Infocam, trabaja a estas horas en un incendio forestal que se ha declarado a las 14:17 horas en la localidad toledana de Méntrida.

El dispositivo ha sido puesto en marcha después de que un particular diese la voz de alarma y en él también trabajan cuatro helicópteros y once dotaciones terrestres de extinción de la Comunidad de Madrid, dado que el foco se encuentra muy próximo al término municipal de Aldea del Fresno.

Los trabajos han impedido la propagación y el avance de las llamas en esta zona limítrofe entre ambas comunidades y próximo a la M-150. La Guardia Civil se encuentra desplegada en esta vía para controlar el tráfico, según informa Europa Press.

En estos momentos, los medios terrestres continúan trabajando en la zona para enfriar, rematar y vigilar el perímetro. El incendio no se encuentra cerca de ninguna zona urbana y tan solo ha afectado a pasto y a alguna encina, y no se han registrado heridos.

Precisamente Méntrida fue el escenario de uno de los fuegos más importantes que han tenido lugar este verano en Castilla-La Mancha. Concretamente, el pasado 17 de julio se declaraban un incendio en el término municipal de este municipio sagreño que provocó la evacuación de varias familias residentes en la urbanización Calypo-Fado de Casarrubios del Monte, obligó a su confinamiento y también forzó a cortar la autovía A-5.

Después de dos días de actividad, las llamas arrasaron en torno a 3.100 hectáreas de terreno, de la que prácticamente la mitad -en torno a 1.500- se encontraban dentro del término municipal de Villamanta (Madrid).

Este incendio provocó una gran nube de humo que se podía ver desde el centro de Madrid.

Valdetórtola y Retuerta

Además de este incendio, en la tarde de este miércoles se han producido otros dos incendios en las localidades de Valdetórtola (Cuenca) y Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

En Valdetórtola, un vigilante fijo detectó las llamas a las 12:33 horas en un paraje forestal con arbolado. Tras tres horas de trabajo de un medio aéreo, cinco terrestres y una veintena de trabajadores, el incendio se daba por extinguido a las 17:28 horas.

En Retuerta del Bullaque, las llamas localizadas a las 15:38 horas no han pasado de conato y apenas una hora después ya se había dado por controlado. En las labores de extinción participan a esta hora dos medios aéreos, siete terrestres y 40 personas.