Detienen a tres jóvenes en Alcázar de San Juan por varios robos violentos en la pedanía de Cinco Casas

La Policía Nacional ha detenido en la pedanía de Cinco Casas, perteneciente al municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), a tres hombres de entre 26 y 29 años de edad como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia e intimidación cometidos contra vecinos de la localidad.

Según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa, los tres individuos actuaban de forma coordinada, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas y abordándolas por sorpresa.

Durante los ataques no dudaban en utilizar objetos contundentes para doblegar a las personas asaltadas, llegando en algunos casos a causarles lesiones de distinta consideración.

Una de las actuaciones más contundentes tuvo lugar cuando una víctima fue abordada por la espalda y arrojada al suelo por los delincuentes.

Acto seguido, recibió fuertes golpes con una barra metálica, además de dos pinchazos con un cuchillo en la cabeza, lo que le provocó heridas de gran consideración.

La persona agredida tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital de Alcázar de San Juan, donde recibió atención médica especializada.

Más casos

Este episodio, junto con otros asaltos cometidos en la zona, incrementó la preocupación entre los vecinos de Cinco Casas, una pedanía agrícola donde residen numerosas familias y trabajadores del campo.

La investigación de la Policía Nacional se enfrentaba a una dificultad añadida: los presuntos autores no disponían de domicilio conocido, ya que se trataba de trabajadores temporeros que se encontraban en la zona de manera circunstancial.

Pese a ello, los agentes desplegaron un dispositivo de vigilancia y control en la pedanía con el objetivo de identificar y detener a los responsables de los hechos. Tras varias jornadas de seguimiento, finalmente consiguieron localizar a los tres varones y proceder a su arresto.

Coordinación y respuesta

La Policía Nacional ha destacado la rápida respuesta de los investigadores, que ha permitido frenar una serie de robos que estaban generando gran alarma social en la pedanía.

Las detenciones han supuesto un alivio para los vecinos, que habían mostrado su preocupación por la reiteración de los ataques y la violencia ejercida contra las víctimas.

Los tres detenidos se enfrentan ahora a cargos por delitos de robo con violencia e intimidación, además de posibles responsabilidades derivadas de las lesiones causadas a las personas agredidas.