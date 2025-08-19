Un incendio en una nave industrial de Toledo obliga a suspender la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía

Un incendio en el interior de la nave de una empresa dedicada al reciclaje de plástico en Yeles (Toledo) ha obligado a suspender la circulación de los trenes entre el municipio y La Sagra, debido a la cercanía del fuego a las vías.

Según Adif, se trata de la vía ferroviaria que conecta Madrid con Andalucía, pasando por Castilla-La Mancha, donde el humo está dificultando la visibilidad.

Los bomberos de Illescas (Toledo) se han desplazado hasta la zona y trabajan en la extinción de las llamas, con la ayuda de efectivos de la Policía Local.

🔥 Suspendida la circulación entre Yeles y La Sagra (Toledo) por un incendio de una fábrica cercana a la vía. La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad.



🚒Bomberos actuando en la zona



🚆 Afectada la conexión Madrid-Andalucía y las circulaciones con Castilla-La Mancha pic.twitter.com/ISKK6Ny9YY — INFOAdif (@InfoAdif) August 19, 2025

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que el fuego se ha declarado a las 18.31 horas de la tarde en una nave ubicada en el Polígono Industrial La Torrecilla Chica.

Por el momento, no ha habido que lamentar daños personales, ya que los trabajadores han podido abandonar el lugar a tiempo.