Un turismo se sale de la carretera CM-220 en la provincia de Cuenca: hay cuatro heridos, uno de ellos grave

Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico registrado este sábado en el término municipal de Gabaldón (Cuenca).

El siniestro se ha producido a las 8:12 horas de la mañana a consecuencia de la salida de vía del turismo en el que viajaban, a la altura del kilómetro 79 de la carretera CM-220.

El herido más grave es un hombre de 65 años, que ha sido trasladado por una UVI al Hospital General de Albacete.

También ha resultado afectada una mujer de 45 años, con heridas de diversa consideración, que ha sido trasladada por una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

Otros dos ocupantes del vehículo, un hombre de 48 años y una mujer de 28, han sufrido heridas leves y han sido evacuados al mismo hospital conquense en una ambulancia de urgencias.

En el operativo activado han participado la UVI, dos ambulancias, la Guardia Civil, los bomberos de Motilla del Palancar —que han tenido que desencarcelar a varios de los ocupantes—, un médico de urgencias y un helicóptero sanitario que finalmente no ha tenido que realizar traslados.