Dos personas resultan heridas de gravedad al precipitarse con un parapente en un pueblo de Guadalajara

Un hombre de 45 años y una mujer de 35 han resultado heridos de gravedad este viernes al precipitarse con un parapente en la zona de vuelo de La Muela, en el municipio guadalajareño de Alarilla.

Según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 17:54 horas.

Inmediatamente se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, un helicóptero de rescate de la Benemérita, los bomberos de Azuqueca de Henares, dos unidades móviles de emergencias (UVI) y médicos de urgencias.

La dificultad del terreno, con laderas escarpadas y de difícil maniobra, hizo necesario coordinar las labores de auxilio por aire y tierra.

Traslado

Los dos accidentados fueron rescatados de manera individual por el helicóptero de la Guardia Civil, que los trasladó hasta un punto accesible para el personal sanitario.

Tras recibir asistencia inicial de médicos de urgencias, los bomberos colaboraron en el traslado de los heridos hasta dos unidades móviles de emergencias (UVI), que finalmente los trasladaron al Hospital de Guadalajara.

Paraje natural

La Muela de Alarilla es un paraje natural muy conocido entre los aficionados a los deportes aéreos, especialmente parapente y ala delta, gracias a sus condiciones de viento favorables y a la belleza del paisaje.

Cada fin de semana y en periodos vacacionales, la zona suele registrar una notable afluencia de practicantes y curiosos, por lo que se han producido en distintas ocasiones accidentes de diversa consideración.